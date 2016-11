ORF 3 23:10 bis 00:45 Komödie Willkommen in der Bretagne F 2012 Nach einer Vorlage von Jean-Marie Duprez Stereo Untertitel 16:9 20 40 60 80 100 Merken Komödie um Bowlingpartnerinnen, die sich in ihrem Heimatort auch sozial engagieren: Eine Personalmanagerin aus Paris soll ein Krankenhaus in einer kleinen Stadt in der Bretagne rentabel machen. Schnell lebt sich die kühle Großstädterin ein, befreundet sich mit einer Hebamme und einer Säuglingsschwester sowie mit der Besitzerin einer Bowling-Halle, wo sie bald gemeinsam für einen regionalen Wettbewerb trainieren. Die geplante Schließung der Geburtenstation sorgt für Proteste in der Region. Und die taffe Saniererin begreift, dass es um mehr geht im Leben als um Profit und schließt sich dem ideenreichen Widerstand an. Nach einer wahren Begebenheit taucht Marie-Castille Mention-Schaar ein ins kleinstädtische Treiben mit warmherzigen Menschen. Die fröhlich-kämpferischen Frauenfiguren sind sympathisch in ihrem Widerstand, allen voran Catherine Frot, die bei der Wandlung von eingebildeter Zicke zur feurigen Unterstützerin mit ihren schauspielerischen Pfunden wuchert, nicht nur den Charme der Provinz entdeckt, sondern auch Lust an der Unabhängigkeit. Mit: Catherine Frot (Catherine), Mathilde Seigner (Mathilde), Firmine Richard (Firmine), Laurence Arne (Louise), François Bureloup (Yves), Mathias Mlekuz (Erwann), Geneviève Mnich (Mme Escoffier), Frédéric Noaille (Paul), Julien Crampon (Gaël), Gilles Bataille (Krankenhausdirektor), Eric Naggar (Henri). Frankreich, Tragi-Komödie, 2011 In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Catherine Frot (Catherine) Mathilde Seigner (Mathilde) Firmine Richard (Firmine) Laurence Arné (Louise) François Bureloup (Yves) Mathias Mlekuz (Erwann) Geneviève Mnich (Frau Escoffier) Originaltitel: Bowling Regie: Marie-Castille Mention-Schaar Drehbuch: Marie-Castille Mention-Schaar, Jean-Marie Duprez Kamera: Myriam Vinocour Musik: Erwann Kermorvant Altersempfehlung: ab 6

