ORF 3 22:25 bis 23:10 Diskussion MERYNS sprechzimmer Wer heilt, hat Recht? - Homöopathie, eine Glaubensfrage Wer heilt, hat Recht? - Homöopathie, eine Glaubensfrage A 2016 2016-11-09 02:55 Stereo 16:9 Komplexe Gesundheitsthemen mit gesellschaftspolitischem, medizinischem, wirtschaftlichem und ethischem Diskussionsbedarf stehen im Zentrum des neuen ORF-III-Talks mit Prof. Siegfried Meryn. Zum Thema "Wer heilt, hat Recht? - Homöopathie, eine Glaubensfrage?" diskutierten die Allgemeinmedizinerin und Homöopathin Dr. Michaela Zorzi mit Dr. Michael Wolzt, Klinischem Pharmakologen und Internisten an der Medizinischen Universität Wien. Als schiede das Thema nicht ohnehin schon die wissenschaftlichen Geister, meldet sich Experimentalphysiker und "Science Buster" Mag. Werner Gruber zu Wort und meint schnippisch: "Homöopathie ist teures Placebo". (Das gesunde Gespräch 2016) Moderation: Prof. Siegfried Meryn Gäste: Gäste: Dr. Michaela Zorzi (Allgemeinmedizinerin und Homöopathin), Dr. Michael Wolzt (klinischer Pharmakologe und Internist an der Medizinischen Universität Wien), Mag. Werner Gruber (Experimentalphysiker und "Science Buster") Originaltitel: Meryns Sprechzimmer