ORF 3 20:15 bis 21:40 Porträt André Hellers Menschenkinder Schriftsteller: Ilija Trojanow Schriftsteller: Ilija Trojanow A 2016 2016-11-09 00:45 Stereo 16:9 Merken Ausnahmepersönlichkeiten erzählen André Heller aus ihrem Leben und ihrer Gedankenwelt. André Heller portraitiert einzigartige Menschen unterschiedlicher Herkunft und Profession, mit unterschiedlichen Leidenschaften, Begabungen, Weltsichten und Schicksalhaftigkeiten. Menschen, die in ihrem Leben - auch jenseits herkömmlicher Erfolgskriterien - Einzigartiges geleistet haben. Menschen, deren Glanz nicht an der Oberfläche erscheint, sondern erst im Sprechen und Erinnern, im Erzählen und Reflektieren zu Tage tritt. Der aus Bulgarien stammende, vielgereiste Ilija Trojanow bezeichnet sich selbst als Autor, Geschichtenerzähler, Fabulierer, Sammler, Rechercheur, Gestalter und Former. Als Kind mit seinen Eltern aus Bulgarien geflohen, lebten sie kurz in Deutschland, bevor es ihn nach Nairobi und Paris verschlug. Selbst Mumbai und Kapstadt konnte er schon sein Zuhause nennen, seit einigen Jahren nun hat er sich in Wien niedergelassen. Trojanow erzählt von Erfahrungen in den Flüchtlingslagern die, angesichts der aktuellen Ereignisse , relevanter sind denn je. Er berichtet über seine Einstellung zur Liebe, zur Spiritualität und definiert, welche Aufgaben Dichter in der Gesellschaft haben. Dies alles erzählt er im ersten "biografischen" Teil seiner Episode der Menschenkinder. Der zweite Teil handelt mitunter von seinem neu erschienenen Roman "Macht und Widerstand", seinem geistigen und körperlichen "an die Grenzen gehen" im Zuge seiner Recherchen, dem Thema Angst und gibt im Gespräch mit André Heller auch einen unbequem ehrlichen Ausblick auf den Zustand und die Entwicklungen unserer Gesellschaft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: André Hellers Menschenkinder