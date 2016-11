ORF 3 17:00 bis 17:50 Dokumentation Waschbären - Einwanderer aus Wildwest D 2013 Stereo 16:9 Merken Einst hat man Waschbären nach Deutschland geholt, weil man sie brauchte. Heute wäre so mancher die Tiere gerne wieder los. Schauergeschichten kursieren. Was an ihnen wirklich dran ist, zeigt dieser Film. - Angeblich fressen sie alles und jeden. Ein Stück weit stimmt das auch. Waschbären sind Allesfresser. Dennoch gehören die meisten Geschichten über ihre Fressgier ins Reich der Legenden. So zum Beispiel die Anekdote eines Jägers, der gesehen haben wollte, wie sich ein Rudel Waschbären auf ein Reh stürzte, um es zu erlegen. Die Wissenschaft hat das Jägerlatein längst widerlegt. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig. (Doku 2014) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Waschbären - Einwanderer aus Wildwest