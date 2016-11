ORF 2 04:45 bis 05:40 Magazin heute leben Der österreichische Kabarettpreis 2016 / Apotheke - Kopfläuse / Wintergemüse / Ballmode A 2016 Stereo 16:9 Merken Rebekka Bakken zu Gast im Studio: Die norwegische Sängerin, die lange Zeit in Österreich gelebt hat, besucht ihre ehemalige Wahlheimat auf ihrer Tour. Mit im Gepäck das neue Album "Most Personal". Der österreichische Kabarettpreis 2016: "heute leben" berichtet, wer was in welcher Kategorie gewonnen hat. Apotheke - Kopfläuse: Apothekerin Mag. Irina Schwabegger-Wager informiert, wie man die Quälgeister wieder loswird. Wintergemüse: Auch im Winter ist es möglich, Gemüse zu ziehen. "heute leben" hat dazu Gärtner und Pflanzenforscher Wolfgang Palme in der Cityfarm Schönbrunn in Wien besucht. Ballmode: Pünktlich am 11. November beginnt die Faschingszeit und damit auch die Ballsaison! Wie die neuesten Trends aussehen und mit welchen Kleidern Frau bestens gekleidet ist, zeigt Imageberaterin Eva Köck-Eripek. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Wolfram Pirchner Gäste: Gäste: Rebekka Bakken (Sängerin) Originaltitel: heute leben