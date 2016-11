ORF 2 00:00 bis 01:50 Drama American Beauty USA 1999 Untertitel 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken Hochkarätig besetzte Gesellschaftssatire. Mit seinem Kinodebüt setzte Regisseur Sam Mendes (James Bond: "Skyfall" & 'Spectre') neue Maßstäbe und räumte bei der Oscarverleihung 2000 ab. Neben den fünf gewonnenen Trophäen für den besten Film, Kevin Spacey als besten Hauptdarsteller, Sam Mendes für die beste Regie, das beste Originaldrehbuch und die beste Kamera erhielt "American Beauty" noch drei weitere Nominierungen. Seine Ehe mit Gattin Carolyn ist am Nullpunkt angelangt. Tochter Jane verachtet ihn. Für Familienvater Lester Burnham ist der Alltag grau geworden. Da verliebt sich der Mittvierziger Knall auf Fall in Janes Schulfreundin Angela. Kurzerhand kündigt er seinen öden Job, tauscht die praktische Familienkutsche gegen einen rassigen Sportwagen und kämpft verbissen gegen den Bierbauch an. Ein schicksalshafter Reigen nimmt seinen Lauf. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kevin Spacey (Lester Burnham) Annette Bening (Carolyn Burnham) Thora Birch (Jane Burnham) Wes Bentley (Ricky Fitts) Mena Suvari (Angela Hays) Peter Gallagher (Buddy Kane) Allison Janney (Barbara Fitts) Originaltitel: American Beauty Regie: Sam Mendes Drehbuch: Alan Ball Kamera: Conrad L. Hall Musik: Thomas Newman Altersempfehlung: ab 12