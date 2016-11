BonGusto 11:10 bis 11:35 Magazin Typisch nordisch! Von Seen Und Beeren: Karelien (Finnland) N 2007 Merken Sara La Fountain wandert zwischen den Seen, Pinien und Gipfeln in der stark bewaldeten Gegend Karelien nahe der russischen Grenze zu Norwegen. Inmitten mystischer Landschaft und fast unberührter Natur bereitet Sara über den Tag verteilt drei Mahlzeiten über dem offenen Feuer zu: Porridge aus Preiselbeeren zum Frühstück; Warmer geräucherter Lachs mit Wildpilzen und am Abend eine Eigenkreation des Karelischen Eintopfs. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Perfect Day