ORF 1 03:10 bis 03:40 Serien The Big C Vaya con Dios USA 2012 Stereo Untertitel 16:9 Joy ist tot und Paul muss nun die Motivationsauftritte in Puerto Rico alleine bestreiten. Cathy, Adam und Sean sind mit von der Partie. Die Stimmung zwischen Cathy und Paul ist jedoch gespannt. Als Paul herausfindet, dass Cathy sich in einer Bar als Alexis ausgibt und behauptet, ihr Mann wäre tot, macht das alles nur noch schlimmer. Er zieht somit aus dem gemeinsamen Zimmer aus. Cathy nimmt an einem Tauchkurs teil, obwohl sie Angst hat, und entfernt sich im Meer von der Gruppe. Schauspieler: Laura Linney (Catherine Jamison) Oliver Platt (Paul Jamison) John Benjamin Hickey (Sean Tolkey) Gabourey Sidibe (Andrea Jackson) Gabriel Basso (Adam Jamison) Andrew Pifko (Eduardo) Elizabeth Twining (Christina) Originaltitel: The Big C Regie: Michael Engler Drehbuch: Darlene Hunt, Jenny Bicks Kamera: John Thomas Musik: Marcelo Zarvos Altersempfehlung: ab 12