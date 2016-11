ORF 1 01:10 bis 01:50 Krimiserie The Mentalist Das kleine schwarze Buch USA 2014 2016-11-09 04:20 Stereo Untertitel 16:9 Merken Als Rigsby und Van Pelt in ihren eigenen vier Wänden lebensgefährlich bedroht werden, steht es außer Frage: Jemand möchte den Tod von Lisbons ehemaligem Team. Anscheinend wird das ehemalige CBI-Team von jemandem überwacht. Inzwischen müssen Jane und Fisher einen Mordfall in Texas aufklären. Ein junger Farmer wird tot im Abwasserbecken einer Ölfrackinganlage gefunden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Baker (Patrick Jane) Robin Tunney (Teresa Lisbon) Tim Kang (Kimball Cho) Owain Yeoman (Wayne Rigsby) Amanda Righetti (Grace Van Pelt) Rockmond Dunbar (Dennis Abbott) Emily Swallow (Kim Fischer) Originaltitel: The Mentalist Regie: Geary McLeod Drehbuch: David Appelbaum Kamera: Tom Camarda, Christopher Faloona, Geary McLeod Musik: Blake Neely Altersempfehlung: ab 12