ORF 1 19:20 bis 19:45 Comedyserie The Big Bang Theory Die Kissen-Katastrophe USA 2009 2016-11-10 16:00 Stereo Untertitel 16:9 Pennys Computer ist defekt. Während Leonard ihn wieder zum Laufen bringt, nimmt sie sein Paintballgewehr in die Hand. Fatalerweise lösen sich zwei Schüsse und Penny trifft ausgerechnet das Kissen auf Sheldons heiligem Platz auf der Couch. Die Farbe lässt sich nicht einfach so entfernen, selbst das Umdrehen des Kissens nützt nichts. Penny bringt das Kissen in die Reinigung - weil Sheldon auf keinem anderen Platz sitzen und essen kann, beginnt er zu verzweifeln ... Schauspieler: Johnny Galecki (Leonard Hofstadter) Jim Parsons (Sheldon Cooper) Simon Helberg (Howard Wolowitz) Kunal Nayyar (Rajesh Koothrappali) Kaley Cuoco (Penny) Sara Gilbert (Leslie Winkle) Originaltitel: The Big Bang Theory Regie: Mark Cendrowski Drehbuch: Bill Prady, Lee Aronsohn Kamera: Steven V. Silver Altersempfehlung: ab 6