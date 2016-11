Homer landet nach einer Schlägerei am St. Patrick's Day vor Gericht und wird gegen eine Kaution auf freien Fuß gesetzt. Das Geld besorgt er sich kurzerhand in einem Kautionsbüro und lernt dort einen Kopfgeldjäger kennen, der sich auf Kautionsflüchtlinge spezialisiert hat. Das wiederum findet Homer so spannend, dass er selbst beschließt, Kopfgeldjäger zu werden - mit verheerenden Folgen ... In Google-Kalender eintragen