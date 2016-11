Schweiz 2 03:20 bis 04:05 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 325 Drei Brüder D 2005 Stereo Merken Jan, nach dem Tod seines Vaters Haupteigentümer einer Fluggesellschaft, wird ermordet. Hauptkommissar Schickl findet heraus, dass in der Familie nicht alles so harmonisch war, wie es zu sein scheint. So waren die beiden Brüder von Jan gegen die Veränderungen, die dieser in der Firma durchsetzen wollte. Aber auch Karin Gebhardt, Jans Exfrau, gerät in Verdacht: Sie hatte kurz vor dem Mord die Beziehung zu ihrem Mann wieder aufgenommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Mathias Herrmann (Alfons Gebhardt) Michael Schiller (Franz Gebhardt) Michaela Merten (Karin Gebhardt) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Oliver Betke Kamera: Mathias Zscheile, Afam Bilson Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy