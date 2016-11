Schweiz 2 20:00 bis 21:45 Drama Amateur Teens CH 2015 Stereo HDTV 20 40 60 80 100 Merken Sie sind lebenshungrig, unsicher, voller Sehnsüchte und Ängste. Der Alltag der 14-jährigen Mädchen und Knaben einer Zürcher Sekundarschule ist geprägt von den Ansprüchen ihrer Umwelt sowie den Einflüssen der sozialen Netzwerke im Internet. Selim ist in Sabrina verliebt. Er weiss aber nicht so recht, wie er sich ihr annähern soll, er hat noch nie mit einem Mädchen geschlafen. Seine Freunde Adi und Jan drängen ihn, es endlich einmal zu tun, damit er seinen Jungfraustatus loswird. Selim leidet in Wahrheit unter dem Gruppendruck, er möchte es eigentlich langsam angehen. Sabrina fühlt sich von Selim angezogen, fürchtet aber, uncool zu sein, wenn sie sich auf einen gleichaltrigen Jungen einlässt. Ihre beste Freundin Milena hält nichts von den "Bubis" an der Schule. Sie findet es spannender, auf Dating Sites bei erfahreneren Typen Aufmerksamkeit zu erregen. Lara ist vom Land in die Stadt gezogen und neu an der Schule. Sie bemüht sich um Anschluss, doch weil die anderen Mädchen ihren Style bieder finden, wird sie bald von allen gemobbt. Lara entdeckt, dass Jan in ihrer Siedlung wohnt, und erweckt seine Neugier, indem sie ihn zu einer Mutprobe herausfordert. Jan ist zwar fasziniert von Lara, bleibt aber aufgrund ihres schlechten Images zögerlich. Adi, der sich vor seinen Freunden als erfahrener Macker aufspielt, würde gerne mit Milena schlafen, doch seine Anmache scheitert kläglich. Inspiriert von den Clips auf Pornowebsites beschliesst er mit Jan, sich in einem Sexklub abzureagieren. Selim will nicht mitkommen, er hat ein Date mit Sabrina und plant, sie zu verführen. Sowohl Selim als auch Adi und Jan scheitern in ihren Vorhaben. Frustriert treffen sie sich bei Adi, um ein Fussballspiel zu schauen. Jan lädt Lara zum Mitkommen ein - für die Aussenseiterin eine willkommene Gelegenheit, endlich Anschluss zu finden. Doch die euphorische Partystimmung schlägt um. Der Abend endet fatal. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Fabrizio Borsani (Selim) Jérôme Humm (Jan) Benjamin Dangel (Adi) Annina Walt (Lara) Chiara Carla Bär (Sabrina) Luna Wedler (Milena) Zoë Pastelle Holthuizen (Alina) Originaltitel: Amateur Teens Regie: Niklaus Hilber Drehbuch: Niklaus Hilber, Patrick Tönz Kamera: Tobias Dengler