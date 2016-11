Schweiz 2 16:45 bis 17:40 Krimiserie SOKO 5113 Folge: 326 Stille Wasser D 2005 2016-11-09 04:05 Merken Am Ufer der Isar wird die Leiche von Til Brückner gefunden. Man könnte glauben, der junge Mann sei beim Schwimmen ertrunken, doch wer geht freiwillig im Herbst nachts in der Isar baden - und dann noch nackt? Das Auto und die Kleidung des Opfers sind nicht aufzufinden. Das Team von Horst Schickl übernimmt den Fall und ermittelt im persönlichen Umfeld des Opfers, das offenbar niemand vermisst. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Wilfried Klaus (Horst Schickl) Hartmut Schreier (Manne Brand) Michel Guillaume (Theo Renner) Christine Döring (Susanne von Hagenberg) Ole Tillmann (Sven Meilinger) Wayne Carpendale (Dennis Fichtner) Alexandra Helmig (Nadine Schöninger) Originaltitel: SOKO 5113 Regie: Jörg Schneider Drehbuch: Anne Neunecker, Stephan Valentin Kamera: Mathias Zscheile, Timm Reiter Musik: Axel Kroell, Arpad Bondy