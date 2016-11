Schweiz 2 15:05 bis 15:50 Krimiserie Monk Mr. Monk und der Zeitungsjunge USA 2002 HDTV Merken Ausgerechnet vor Monks Haus wird ein Zeitungsjunge ermordet, als er nachts Monk die Zeitung liefern will. Die Wohnung muss als Einsatzzentrum der Polizei herhalten, worunter Monk zutiefst leidet. Überraschenderweise hat es Monks Nachbarn Kevin, der nicht gerade ein Winnertyp ist, zu einer äusserst attraktiven Freundin gebracht - eine Liebe, die gerade erst einen Tag alt ist. Monk glaubt, dass der Mord an dem Zeitungsjungen etwas mit ihm zu tun hat, und das Motiv dafür sieht er in der Zeitung. Offenbar sollte verhindert werden, dass Monk diese besondere Ausgabe liest. Konsequenterweise durchforsten Monk, Sharona, Lieutenant Disher und Captain Stottlemeyer die Zeitung von vorne bis hinten, wobei Monk gleich noch zwei strittige Fälle klären kann. Doch in der Sache kommen sie nicht voran. Zwischendurch müssen Sharona und Monk noch herausfinden, wer von ihnen beiden der Stärkere ist, eine Frage, die zu heftigen Spannungen zwischen beiden führt. Inzwischen trifft Monks Nachbar Kevin das Liebesglück voll, denn seine Angebetete, Vicki, will ihn sogar heiraten. Doch dann findet Monk heraus, dass Kevin Lottomillionär ist und in grosser Gefahr schwebt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Jarrad Paul (Kevin Dorfman) Joe Sikora (Boz Harrelson) Nicole DeHuff (Vicki Salinas) Originaltitel: Monk Regie: Michael Fresco Drehbuch: David Breckman, Hy Conrad Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 12