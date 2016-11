Schweiz 2 11:10 bis 11:55 Telenovela Wege zum Glück Folge: 710 D 2007 Stereo Merken Nora kann nicht verhindern, dass sich ihr Vater Richard von ihr abwendet. Im Glauben, Nora habe Annabelle zur Flucht verholfen, bricht Richard mit seiner Tochter. Nach dieser emotionalen Katastrophe erleidet Nora eine Fehlgeburt. In ihrer Verzweiflung wird Nora nur durch eine Beamtin getröstet, der sich Nora in ihrem Kummer anvertraut. Wie durch ein Wunder eröffnet sich Nora daraufhin ein unerwarteter Weg in die Freiheit. Wird Nora durch die offene Gefängnistür in die Freiheit treten und flüchten? Richard versucht, die schmerzhaften Ereignisse um Nora zu vergessen und sich auf die Zukunft zu konzentrieren. Dabei helfen kann ihm Judith Wagner, seine Exfrau, die spontan zu Besuch kommt. Als Richard erfährt, dass er mit Judith einen Sohn hat, ist seine Neugierde geweckt. Er bittet Judith, seinen mittlerweile erwachsenen Sohn Sascha kennenlernen zu dürfen. Doch Judith schlägt Richards Bitte aus, da sie fürchtet, dass ihr Sohn noch nicht bereit für die Wahrheit ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Anja Boche (Nora van Weyden) Isa Jank (Annabelle Gravenberg) Holger C. Gotha (Frederik Gravenberg) Katrin Griesser (Sophie Nowak) Peter Zimmermann (Richard van Weyden) Marijam Agischewa (Judith Wagner) Corinna Ariadne Horn (Elsa Ritter) Originaltitel: Wege zum Glück Regie: Gerald Distl, Axel Hannemann Drehbuch: Julia Meimberg, Christian Schramm Kamera: Mirko Klecker, Wolfram Huth Musik: Curt Cress, Jörg Jesse