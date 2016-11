Schweiz 1 03:25 bis 03:55 Magazin Puls Gesundheitsmagazin Augenlidstraffung bei Männern - Besser sehen, besser aussehen? / Cranberrys gegen Blasenentzündung - Mehr Mythos als Wirkung / Extrem-OP (Teil 3) - Der schwierige Weg zurück CH 2016 Stereo HDTV Merken Augenlidstraffung bei Männern - Besser sehen, besser aussehen?: Die Augenlidstraffung ist bei Männern der beliebteste schönheitschirurgische Eingriff. Meistens geht es ihnen weniger darum, schwere Schlupflider loszuwerden, sondern wieder frischer und jugendlicher zu wirken. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten von 3000 bis 5000 Franken nur in seltenen Fällen, in der Regel müssen die Kunden die Oberlidstraffung selbst bezahlen. Lohnt sich der Aufwand? Cranberrys gegen Blasenentzündung - Mehr Mythos als Wirkung: Lange Zeit glaubte man, Cranberrys hülfen gegen Harnwegsinfekte. Neue Studien zeigen nun, dass die Beeren, sei es als Saft, Tabletten oder Pulver, Blasenentzündungen nicht verhindern können.Trotzdem gibt es immer noch unzählige Cranberry-Produkte auf dem Markt, die mit der angeblich vorbeugenden Wirkung werben. Höchste Zeit für ein Umdenken, denn es gibt eine wirkungsvolle, natürliche Alternative. Extrem-OP (Teil 3) - Der schwierige Weg zurück: Jacqueline Schneider hat den ebenso lebensrettenden wie lebensgefährlichen Eingriff an ihrem geschwächten Herz überstanden. Dabei wurde die lebenserhaltende Herz-Lungen-Maschine zwei Mal komplett ausgeschaltet und die Körpertemperatur der Patientin auf gerade einmal 20 Grad Celsius gesenkt. Hat sich der gefährliche Eingriff gelohnt? "Puls" begleitete Jaqueline Schneider in der schwierigen Zeit nach der Operation. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Odette Frey Originaltitel: Puls