Schweiz 1 00:15 bis 02:00 Magazin Neue Schweizer Kurzfilme Schräg, intensiv und tiefgründig "Shnizlpomfrit" von Yoav Parish / "Harmony" von Felix Schaffert / "Unerhört" von Hans-Urs Bachmann / "Fragil" von Rebecca Panian / "A Beautiful Place" von Lorenz Merz Shnizlpomfrit: Der kleine Kevin erlebt den schönsten Tag seines Lebens: mit Schnitzel und Pommes Frites zum Mittagessen, einem Zoobesuch und einer Vanilleglacé zum Dessert. Doch am nächsten Tag steht wieder ein Teller Schnipo auf dem Tisch. Und ein Albtraum beginnt. Harmony: Mutter und Tochter leben in kompletter Harmonie. Symbol dafür sind ihre langen blonden Haare. Doch die Mutter verbirgt ein verstörendes Geheimnis. Als das Mädchen die Wahrheit erfährt, wagt sie einen radikalen Schritt - mit ungeahnten Konsequenzen. Unerhört: Ein verhängnisvoller Zwischenfall nach Schulschluss bringt das Machtverhältnis zwischen einem Lehrer und einem seiner Schüler schlagartig zum Kippen. Turo ergreift die Gelegenheit, seine neu gewonnene Macht zu seinen eigenen Gunsten zu nutzen. Aber Martin Widmer will sich nicht erpressen lassen. Fragil: Natalie leidet an Liebeskummer. Sie braucht eine Nacht und einige mehr oder weniger selbstzerstörerische Begegnungen, bis ihr Herz wieder zur Ruhe kommt. Mit "Fragil" schloss Rebecca Panian ("Zu Ende leben") ihre Ausbildung an der Zürcher Hochschule der Künste ab. Mit Lale Yavas und Beat Marti. A Beautiful Place: Zoe will weg. Der Versuch, ihrem Schmerz zu entfliehen, mündet in einer paradoxen Reise entlang der Schnellstrassen durch Frankreich und über den Kanal. Ein kleiner Tod im Ungewissen der Meeresfluten verleiht ihr ein neues Gewand - ein Moment der Klarheit am Rande des Abgrundes. Beim Regisseur und Kameramann Lorenz Merz sind auch die Locations Darsteller, öde Parkplätze, halbleere Fähren, weite Felsklippen. Sein spezieller Blick auf die Welt erzeugt eine unterschwellige Spannung. Wenn als Akteurin auch noch Lolita Chammah diese Welten bespielt, entstehen wundersam verstörende Stimmungen, die ohne Worte viel transportieren.