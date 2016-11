Silverline 00:30 bis 01:45 Thriller The Hunt - Menschenjagd F 2012 20 40 60 80 100 Merken Ein Journalist, der für seine Aufklärungsreportagen berühmt ist, geht wieder Undercover und untersucht die Hintergründe einer Reihe von grausamen Morden. Dabei führt ihn seine Recherche zu einer sogenannten Geheimgesellschaft reicher Geschäftsmänner, die ein makaberes Hobby verbindet: Sie jagen Menschen! Um nicht aufzufallen, muss der Journalist an diesem mörderischen Spiel teilnehmen und sich in den geheimen Bund einbringen - bis ihm plötzlich klar wird, dass er keiner der Jäger, sondern eindeutig die Beute ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Zuriel De Peslouan (Alex) Enguerran Prieu (Shop customer) Originaltitel: The Hunt Regie: Thomas Szczepanski Drehbuch: Thomas Szczepanski, François Gaillard Musik: Fabio Poujouly Altersempfehlung: ab 18