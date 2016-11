Silverline 20:15 bis 21:40 Actionfilm Aggression Scale USA 2012 20 40 60 80 100 Merken Die Rutledge Familie zieht in ein abgelegenes Haus auf dem Land. Was die Kinder Owen, Lauren und ihre Mutter nicht wissen, ist, dass Familienvater Bill eine halbe Millionen Dollar von einem Mafia Boss gestohlen hat und sie deswegen alle auf der Flucht sind. Doch die Killertruppe um den skrupellosen Lloyd spürt sie auf und bringt die Eltern auf der Suche nach dem Geld kaltblütig um. Aber die Gangster haben nicht mit Sohn Owen gerechnet, der wegen schwerer Gewaltausbrüche in Behandlung ist. Ehe sie sich versehen, wird der Spieß umgedreht und Owen dezimiert die Gangster mit trickreichen tödlichen Fallen einer nach dem anderen, um sich und seine Schwester zu schützen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ray Wise (Bellavance) Derek Mears (Chissolm) Dana Ashbrook (Lloyd) Jacob Reynolds (Freddie) Boyd Kestner (Bill) Fabianne Therese (Lauren) Ryan Hartwig (Owen) Originaltitel: The Aggression Scale Regie: Steven C. Miller Drehbuch: Ben Powell Musik: Kevin Riepl Altersempfehlung: ab 18