Sky Atlantic HD 17:00 bis 18:00 Krimiserie Powers Die Höllennacht USA 2016 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Commander Cross (Adam Godley) rollt inoffiziell den Retro-Girl-Fall wieder neu auf. Er schickt Pilgrim (Susan Heyward) und Walker (Sharlto Copley) auf eine lebensgefährliche, verdeckte Ermittlung. Währenddessen herrscht in Los Angeles aufgrund des massiven Bandenkriegs Ausgangssperre, was den beliebten Helden SuperShock (Michael Madsen) zurück aus dem Ruhestand holt. - Unmoralische Superhelden in einem originellen Sci-Fi-Krimi-Mix. Nach der gleichnamigen Comic-Reihe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Sharlto Copley (Christian Walker) Susan Heyward (Deena Pilgrim) Olesya Rulin (Calista Secor) Adam Godley (Emile Cross) Max Fowler (Krispin Stockley) Michael Madsen (SuperShock) Andrew Sensenig (Harley Cohen / Triphammer) Originaltitel: Powers Regie: Mikael Salomon Drehbuch: Charlie Huston Kamera: Jan Richter-Friis Altersempfehlung: ab 12