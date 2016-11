Sky Atlantic HD 15:00 bis 16:00 Serien Versailles F, CDN 2015 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Der Kriegsheld Philippe (Alexander Vlahos) kehrt verändert vom Schlachtfeld zurück. Die Franzosen bewundern "ihren" Herzog von Orleans für seine Siege. König Ludwig (George Blagden) fühlt sich in den Schatten gestellt. Die Straßen rund um Versailles sind immer noch nicht sicher, die Überfälle auf Kutschen mehren sich. Um den Sieg gegen die Spanier zu feiern, lädt der König die größten Adelsfamilien in sein Schloss ein - auch den Duc de Cassel (Pip Torrens). - Die bis dato teuerste europäische Serie: ein hoch modern gedrehter, glamourös ausgestatteter Trip in die gloriose und brutale Welt von "Sonnenkönig" Ludwig XIV. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: George Blagden (Louis XIV) Alexander Vlahos (Monsieur Philippe d'Orléans) Tygh Runyan (Fabien Marchal) Stuart Bowman (Bontemps) Amira Casar (Béatrice) Evan Williams (Chevalier) Noémie Schmidt (Henriette) Originaltitel: Versailles Regie: Christoph Schrewe Drehbuch: Sasha Hails Kamera: Pierre-Yves Bastard Musik: Michel Corriveau Altersempfehlung: ab 12