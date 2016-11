Sky Atlantic HD 08:15 bis 10:00 Filme Blut, Schweiß und Tränen GB, USA 2009 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs stellt sich der englische Premierminister Winston Churchill (Brendan Gleeson) erneut zur Wahl. In den Kriegsjahren spielte er die führende Rolle im Kampf gegen Hitler. Während Churchill auf die Wahlergebnisse wartet, erinnert er sich zurück an die Zeiten des "Sturms", als das Britische Königreich allein gegen Nazideutschland kämpfte. - Sensationelles Biopic über den bedeutenden britischen Staatsmann. Zwei Emmys, zwölf (!) weitere Nominierungen! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Brendan Gleeson (Winston Churchill) Clive Mantle (Thompson) Adrian Scarborough (Sawyers) Jack Shepherd (Neville Chamberlain) Donald Sumpter (Lord Halifax) Iain Glen (König George VI.) James D'Arcy (Jock Colville) Originaltitel: Into the Storm Regie: Thaddeus O'Sullivan Drehbuch: Hugh Whitemore Kamera: Michel Amathieu Musik: Howard Goodall

