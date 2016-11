RTL NITRO 13:20 bis 13:45 Comedyserie Ein Käfig voller Helden Ein Heldenstück USA 1966 Live TV Merken Carter und Newkirk versuchen, einen Gestapo-Offizier so zu beeinflussen, dass er ihnen einen alliierten Gefangenen übergibt - vergeblich. Als der Gefangene daraufhin in ein Hotel verlegt wird, arbeitet Hogan einen Plan aus: Während eines Festes in diesem Hotel soll der Mann befreit werden. Nun muss nur noch ein Anlass für die Festivität gefunden werden. Eine Ordensverleihung zum Beispiel wäre die ideale Gelegenheit. Und so wird Feldwebel Schultz für Tapferkeit ausgezeichnet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Bob Crane (Col. Robert E. Hogan) Werner Klemperer (Col. Wilhelm Klink) John Banner (Sgt. Hans Georg Schultz) Robert Clary (Cpl. Louis LeBeau) Richard Dawson (Cpl. Peter Newkirk) Ivan Dixon (Sgt. James 'Kinch' Kinchloe) Larry Hovis (Sgt. Andrew Carter) Originaltitel: Hogan's Heroes Regie: Gene Reynolds Drehbuch: Laurence Marks Kamera: Gordon Avil Musik: Jerry Fielding