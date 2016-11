Sky Nostalgie 19:20 bis 20:15 Serien High Chaparral Sheriff der Geisterstadt USA 1969 Merken Manolito, Victoria und Big John werden überfallen und beraubt. John ist schwer verletzt, die Kutsche liegt in Trümmern. Mit letzter Kraft erreichen sie das Provinznest Nevermore. Doch Nevermore ist eine Geisterstadt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Henry Darrow (Manolito) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Linda Cristal (Victoria Cannon) Rayford Barnes (Lippert) Fabian Dean (Moore) Originaltitel: The High Chaparral Regie: Virgil W. Vogel Drehbuch: Walter Black Kamera: Harkness Smith Musik: David Rose, Harry Sukman Altersempfehlung: ab 12