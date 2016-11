Sky Nostalgie 13:20 bis 14:15 Serien High Chaparral Blue ist der Boß USA 1969 Merken Da Big John mit Buck und Mano einige Tage fort sein wird, überträgt er Billy Blue das Kommando. Stolz nimmt Blue seinen Auftrag an. Unter seiner Führung geht einiges schief. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Leif Erickson (Big John Cannon) Cameron Mitchell (Buck Cannon) Mark Slade (Billy Blue Cannon) Henry Darrow (Manolito) Linda Cristal (Victoria Cannon) Rico Cattani (Felipe) Gino Conforti (Raul) Originaltitel: The High Chaparral Regie: James B. Clark Drehbuch: Milton S. Gelman Kamera: Harkness Smith Musik: Harry Sukman Altersempfehlung: ab 6