Sky Nostalgie 11:25 bis 12:20 Serien Bonanza Hoss und die grünen Männchen USA 1963 Hoss Cartwright wird zum Gespött der Stadt: Er behauptet, im Wald grüne Männchen gesehen und eine Schatztruhe gefunden zu haben. Als auch Little Joe die Wesen bemerkt, wendet sich das Blatt. Ganz Virginia City macht Jagd auf die seltsamen Zwerge. Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Roger Arroyo (Bobby) Frank Delfino (Timothy) Clegg Hoyt (Dorsel) Originaltitel: Bonanza Regie: John Florea Drehbuch: Robert Barron, Robert V. Barron, David Dortort Kamera: Haskell Boggs, Haskell B. Boggs Musik: David Rose