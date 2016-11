Sky Nostalgie 06:55 bis 08:25 Krimi Der Draufgänger D 1931 SW 20 40 60 80 100 Merken Im Hamburger Hafen werden die Polizisten Martin und Hans (Hans Albers) zufällig Zeuge eines Zwischenfalls auf einer amerikanischen Luxus-Yacht. Bei der Meldung des Vorfalls am nächsten Morgen erfährt Hans von einem sensationellen Perlen-Diebstahl, der auf dem Schiff stattgefunden hat. Begeistert übernimmt er die weiteren Nachforschungen. - Hans Albers forsch wie eh und jeh. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Hans Albers (Hans Röder, Hafenpolizist) Martha Eggerth (Trude, Animierreiterin) Sigurd Lohde (Patterson) Gerda Maurus (Gloria, seine Freundin) Ernst Stahl-Nachbaur (G.Brown, alias Mae Born) Fritz Klippel (Parker, Browns Kompilce) Leonard Steckel (Barini) Originaltitel: Der Draufgänger Regie: Richard Eichberg Drehbuch: Josef Than, Richard Eichberg Kamera: Heinrich Gärtner, Bruno Mondi Musik: Hans May