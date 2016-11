Sky Krimi 22:45 bis 23:35 Krimiserie Die Rosenheim-Cops Folge: 82 Tod eines Ekels D 2006 Stereo 16:9 Merken Sepp Zinkel, Beamter der Gewerbeaufsicht, wird erschlagen in seinem Haus aufgefunden. Für die Rosenheim-Cops ein heikler Fall, denn das Glücksspiel-Dezernat hatt Zinkel auf die Wirtin Conchita angesetzt. Und an ihrem Spieltisch traf die Fahndung ausgerechnet Kollege Michael Mohr an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joseph Hannesschläger (Kriminalhauptkommissar Korbinian Hofer) Tom Mikulla (Kriminalhauptkommissar Christian Lind) Max Müller (Polizeikommissar Michael "Michi" Mohr) Alexander Duda (Polizeidirektor Gert Achtziger) Marisa Burger (Miriam Stockl) Karin Thaler (Marie Hofer) Maren Schumacher (Dr. Ursula Kern) Originaltitel: Die Rosenheim-Cops Regie: Gunter Krää Drehbuch: Bernd Schwamm Kamera: Erich Krenek Musik: Michael Hofmann de Boer Altersempfehlung: ab 12