Sky Krimi 19:25 bis 20:15 Krimiserie Unschuldig - Für die Wahrheit ist es nie zu spät Das Erbe unserer Väter D 2008 Stereo 16:9 Merken Timo Wolf wurde wegen Totschlags an seinem jüngeren Bruder Michael zu sieben Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Wilfried Wolf glaubt fest an die Unschuld glaubt fest an die Unschuld seines Sohnes und bitte Anna Winter und ihr Team um Hilfe. Laut Gericht ist ein Streit zwischen den Brüdern Timo und Michael eskaliert. Eine Eierhandgranate detonierte und beendete den Zwist mit Michaels Tod. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alexandra Neldel (Dr. Anna Winter) Erhan Emre (Dr. Sebastian Krüger) Clemens Schick (Marco Lorenz) Loretta Stern (Isabella Prado Falcon) Alexander Beyer (Timo Wolf) Ralf Dittrich (Wilfried Wolf) Manfred Möck (Achim Nitschke) Originaltitel: Unschuldig Regie: Benjamin Quabeck Drehbuch: Andreas Knop, Frank Weiss Kamera: Inigo Westmeier Musik: Enis Rotthoff Altersempfehlung: ab 12