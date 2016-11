Dina Simons bittet Anna Winter und ihr Team per Brief um Hilfe: Sie sitzt wegen Mordes an ihrem Mann Marc, einem Schönheitschirurgen in Haft. Der Sicherheitsmann der Klinik fand Dina mit der Tatwaffe in der Hand neben dem Toten kniend vor. Sie behauptet jedoch, reingelegt worden zu sein: Ihr Mann lag bereits tot am Boden, als sie aufgrund einer SMS von ihm den Tatort betrat. In Google-Kalender eintragen