Classica 03:15 bis 05:35 Oper Beethoven, Fidelio A 2015 Stereo 16:9 Von den Salzburger Festspielen: "Fidelio" von Ludwig van Beethoven. Musikalische Leitung: Franz Welser-Möst - Inszenierung: Claus Guth. Mit Jonas Kaufmann (Florestan), Adrianne Pieczonka (Leonore), Ludovic Tézier (Don Fernando), Tomas Konieczny (Don Pizarro), Hans-Peter König (Rocco), Olga Bezsmertna (Marzelline), Norbert Ernst (Jaquino). "Bis in die Nebenrollen wird ausgezeichnet gesungen" (Bayerischer Rundfunk). Der spanische Adlige Florestan wird von Gouverneur Pizarro seit Jahren gefangengehalten. Florestans Gattin Leonore läßt sich unter dem Namen Fidelio in Männerkleidung vom Kerkermeister Rocco einstellen, um ihren Mann zu befreien... Originaltitel: Live aus Salzburg: Beethoven, Fidelio