Classica 22:40 bis 23:35 Musik Musikarchiv - Isaac Stern Jean Sibelius: Das Violinkonzert d-Moll op. 47 D 2010 Stereo 16:9 Merken Isaac Stern, geboren am 21. Juli 1920 in Kremenez (Ukraine), war einer der besten und berühmtesten Geiger des 20. Jahrhunderts. Als Stern ein Jahr alt war, wanderte die Familie in die USA aus. Dort erhielt er Musikunterricht und debütierte als 11jähriger auf dem Konzertpodium. Isaac Stern starb am 22. September 2001 an Herzversagen in New York. Im Mittelpunkt dieser Folge des Musikarchivs steht das Violinkonzert d-Moll op. 47 von Jean Sibelius mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von André Previn, aufgenommen 1971; zuvor erklingen kurze Werke von Haydn, Bruch und Mozart mit dem London Symphony Orchestra unter der Leitung von Ma In Google-Kalender eintragen Gäste: Gäste: Isaac Stern (Geige) Originaltitel: Musikarchiv - Isaac Stern Musik: Joseph Haydn, Jean Sibelius, Max Bruch, Wolfgang Amadeus Mozart