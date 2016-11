Classica 20:15 bis 22:40 Oper Alfano, Cyrano de Bergerac E 2007 Stereo 16:9 Merken Aus dem Palau de les Arts "Reina Sofía", Valencia: "Cyrano de Bergerac" von Franco Alfano (1876-1954). Musikalische Leitung: Patrick Fournillier - Inszenierung: Michal Znaniecki. In den Hauptpartien Plácido Domingo (Cyrano), Sondra Radvanovsky (Roxane), Arturo Chacón Cruz (Christian) und Rodney Gilfry (De Guiche). Komponist Alfano mischt in diesem Werk aus den 1930er Jahren modernen Orchesterklang und französisches Flair: eine Oper für Feinschmecker und eine Paraderolle für Plácido Domingo! In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Plácido Domingo (Cyrano) Sondra Radvanovsky (Roxane) Arturo Chacon Cruz (Christian) Rodney Gilfry (De Guiche) Corado Carmelo Caruso (Ragueneau) Originaltitel: Alfano, Cyrano de Bergerac Musik: Franco Alfano