n-tv 19:10 bis 20:00 Magazin PS - Das Automagazin Arbeitstier mit kleinen Annehmlichkeiten - Wie VW den Crafter auffrischt. / Extravaganter Pickup-Truck - Jetzt will Mercedes die Farmer für sich gewinnen. / Autoschätze an der Côte d'Azur - Reiche und ihre schönen Gefährten. / Der schnellste Serien-Audi aller Zeiten - Driftprofi Tim Schrick bändigt den Audi R8 V10 plus D 2016 2016-11-12 12:10 16:9 Live TV