Discovery Channel 15:15 bis 16:05 Dokumentation Das Alaska-Experiment Einer für alle GB 2009 Stereo 16:9 Die Temperaturen in Alaska sind rapide gesunken und nun hält der Winter Einzug in die Region. Schnee und Eis machen den fünf verbliebenen Großstädtern das Leben in der Wildnis schwer. Außerdem knurrt ihnen gehörig der Magen, denn zum Frühstück gab es wieder nur Tee. Da die Vorräte der Gruppe vollständig aufgebraucht sind, hat Nahrungsbeschaffung jetzt höchste Priorität. Egal ob essbare Pflanzen, Vögel oder Großwild: Bevor die Abenteurer weiterziehen, müssen sie dringend neue Kraft tanken. Originaltitel: Out of the Wild: the Alaska Experiment