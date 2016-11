Discovery Channel 08:40 bis 09:30 Dokumentation Naturwunder der Erde Grand Canyon GB 2007 Stereo 16:9 Merken Der Grand Canyon zählt zu den außergewöhnlichsten Naturwundern unserer Erde: Mit einer Länge von 450 Kilometern und einer Breite von bis zu 30 Kilometern dominiert er das Landschaftsbild im Norden des US-Bundesstaates Arizona. Über Jahrmillionen haben sich die Wassermassen des Colorado River bis zu 1.800 Meter tief in ein geschichtetes Sandstein-Plateau eingeschnitten und dabei den Canyon regelrecht heraus modelliert. Diese Dokumentation begleitet den naturverbundenen Extremsportler Will Gadd bei seiner Entdeckungstour durch den Grand Canyon: Wie entstand dieses weltbekannte Naturwunder? Was können Geologen aus den unterschiedlichen Gesteinsschichten ablesen? Egal ob am Kletterseil in In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Fearless Planet