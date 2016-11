MGM 04:10 bis 06:00 Abenteuerfilm Die Bounty USA, GB 1984 Nach dem Buch von Richard Hough Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die Grausamkeit des Lieutenants William Bligh (Anthony Hopkins) führt zu einer Meuterei auf der Bounty. Fletcher Christian (Mel Gibson) kämpft dafür, seine Männer außer Reichweite der britischen Rechtsprechung zu schaffen, während der gnadenlose Bligh mit den Getreuen unter der Schiffsbesatzung in einem Rettungsboot zur Küste von Ost-Timor zu gelangen versucht. Die Meuterer unter Fletcher müssen befürchten, dass sie der lange Arm des britischen Königreichs erreicht, wenn sie sich in bekannten Gefilden aufhalten. - Starbesetzte Verfilmung des berühmten Romans "The Bounty" von Richard Hough. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Fletcher Christian) Anthony Hopkins (Lieutenant William Bligh) Laurence Olivier (Admiral Hood) Edward Fox (Captain Greetham) Daniel Day-Lewis (John Fryer) Bernard Hill (William Cole) Philip Davis (Edward Young) Originaltitel: The Bounty Regie: Roger Donaldson Drehbuch: Robert Bolt Kamera: Arthur Ibbetson Musik: Vangelis Altersempfehlung: ab 16