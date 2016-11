Major Dundee (Charlton Heston), Kommandant eines Gefangenenlagers, stellt eine Strafexpedition gegen den Apachenhäuptling Charriba zusammen. Der Gefangene Ben Tyreen (Richard Harris) meldet sich freiwillig, weil er seinen Kopf retten will. - Typisch Peckinpah: Knallharte Action und komplexe Charaktere, die in kein Gut-Böse-Schema passen. In Google-Kalender eintragen