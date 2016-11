MGM 19:20 bis 20:15 Serien Die Glorreichen Sieben Blutrache USA 1998/1999 Stereo Merken Hank, der Schwiegervater von Chris, sucht Schutz bei den glorreichen Sieben. Er wird von der Familie Nichols verfolgt, deren jüngsten Sohn er erschossen hat, weil er geglaubt hatte, dieser sei ein Mörder. Sophia Nichols, die Mutter des Getöteten, und ihre acht Söhne sind gesuchte Schwerverbrecher. Obwohl Chris nicht viel für seinen Schwiegervater übrig hat, hilft er ihm und versteckt ihn. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Michael Biehn (Chris Larabee) Eric Close (Vin Tanner) Andrew Kavovit (John "J.D." Dunne) Anthony Starke (Ezra Standish) Dale Midkiff (Buck Wilmington) Rick Worthy (Nathan Jackson) Ron Perlman (Josiah Sanchez) Originaltitel: The Magnificent Seven Regie: William Wages Drehbuch: Pen Densham, John Watson, Mark Haskell Smith Altersempfehlung: ab 12