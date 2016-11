MGM 16:55 bis 18:30 Thriller Der Auftrag - Für einen letzten Coup ist es nie zu spät! USA 2014 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Für den Handel mit gestohlenen Kunstwerken sitzt Ray Cutter (John Travolta) nun bereits einige Zeit im Gefängnis ein. Doch als ihn die Nachricht erreicht, dass sein Sohn Will (Tye Sheridan) an einem Gehirntumor leidet und nicht mehr lange zu leben hat, bittet er einen Verbrecherboss um eine Gefälligkeit. Dieser fordert alsbald die Gegenleistung: Ray soll Monets "Frau mit Sonnenschirm" fälschen und stehlen. Wills letzter Wunsch ist es bei diesem Coup mitzumachen. Nun steht Ray vor einer folgenschweren Entscheidung. - Actionreicher Thriller mit John Travolta. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: John Travolta (Ray Cutter) Christopher Plummer (Joseph Cutter) Tye Sheridan (Will Cutter) Abigail Spencer (Agent Paisley) Anson Mount (Tommy Keegan) Jennifer Ehle (Kim Cutter) Lyndon Smith (Melanie) Originaltitel: The Forger Regie: Philip Martin Drehbuch: Richard D'Ovidio Kamera: John Bailey Musik: Rob Cairns Altersempfehlung: ab 12