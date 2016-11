sixx 05:20 bis 06:00 Mysteryserie Charmed - Zauberhafte Hexen Freund oder Feind? USA 2001 Merken Cole ist hin- und hergerissen zwischen seiner Liebe zu Phoebe und dem Ziel, seinen Vater zu befreien. Um an zwei machtvolle Amulette zu kommen, muss er die Hexen töten, in deren Besitz sich diese Amulette befinden. Als sein Mentor in Balthasar schlüpft und vor Phoebes Augen eine unschuldige Hexe tötet, die zudem ihre Freundin ist, kündigt ihm diese ihre Zuneigung auf. Inzwischen hat Piper eine neue starke Macht erhalten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Alyssa Milano (Phoebe Halliwell) Holly Marie Combs (Piper Halliwell) Shannen Doherty (Prue Halliwell) Dorian Gregory (Darryl Morris) Brian Krause (Leo Wyatt) Julian McMahon (Cole Turner) Dorian Morris (Darryl Morris) Originaltitel: Charmed Regie: Joel J. Feigenbaum Drehbuch: Peter Hume, Daniel Cerone Kamera: Rick Gunter Musik: Jay Gruska Altersempfehlung: ab 12