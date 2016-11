Nick 03:15 bis 03:40 Jugendserie Neds ultimativer Schulwahnsinn Der Kunstunterricht / Fundsachen USA, D 2007 Merken Der Kunstunterricht: Der Kunstunterricht an der James K. Polk Middle School soll aufgrund von Geldmangel abgeschafft werden. Als Ned aus Versehen ein skandalöses Bild malt, welches allem Anschein nach einer orangen nackten Frau ähnelt, nutzt der Kunstlehrer, Mr. Moma die Gelegenheit, um das Gemälde bei einer Ausstellung zum Verkauf anzubieten, um den Kunstunterricht zu retten. Rektor Wright versucht allerdings mit allen Mitteln zu verhindern, dass die Schüler das Bild zu Gesicht bekommen. Schließlich landet es jedoch im Trophäenschrank der Schule... Fundsachen: Moze hat vor zwei Jahren ihren Teddybär verloren. Als sie wieder einmal in der Fundsachenkiste herumwühlt, entdeckt Ned ein Paar original handsignierte Carmelo Anthony Turnschuhe. Doch die Regel besagt, dass der ursprüngliche Eigentümer bis 15 Uhr die Chance hat, Anspruch auf sein verlorenes Gut zu erheben. Ned will jedoch nicht so lange warten und versucht, dank Moze vergeblich, sich die Schuhe zu schnappen. Außerdem ist Cookie sein MP3-Player abhanden gekommen. Er muss ihn auf jeden Fall wiederkriegen, da sich darauf ein Song befindet, der nicht für die Ohren anderer bestimmt ist...(Die Cowboy Cookie Karaoke-Version) In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Devon Werkheiser (Ned Bigby) Lindsey Shaw (Jennifer Ann 'Moze' Mosely) Daniel Curtis Lee (Simon Nelson 'Cookie' Cook) Daran Norris (Gordy) Carmelo Anthony (Himself) Judi Barton (Rich Lady with Dog) Alex Black (Seth Powers) Originaltitel: Ned's Declassified School Survival Guide Regie: Savage Steve Holland