Nick 09:20 bis 09:50 Trickserie Cosmo und Wanda Folge: 139 Viel Rauch um Nichts / Haufenweise Timmys USA, CDN 2014 Merken Timmys Dad und Mister Crocker wollen ein Geschäft machen. Wenn Crocker den Nachbarn Dinkleberg verjagt, soll Crocker im Gegenzug die Zauberfische von Timmy bekommen. Doch dann werden Crocker und Dinkleberg die dicksten Freunde. // Timmy erhält Besuch vom Planeten der Dads. Er ist eingeladen, den Job seines Das kennenzulernen. Doch als ihn alle Dads ihren Arbeitsplatz zeigen wollen, ist er heillos überfordert. Also wünscht er sich von Cosmo und Wanda genauso viele Timmys wie Dads. Das führt zu einem schrecklichen Durcheinander. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Fairly OddParents Regie: Butch Hartman Altersempfehlung: ab 6