Sky Cinema Hits 22:45 bis 23:00 Dokumentation What's on Your Mind GB, USA 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Ein Frage-Antwort-Spiel mit den Stars aus "Harry Potter": Welches ist ihr Lieblings-Eis, mit welchem Promi würden sie gerne einen Tag verbringen, Lieblingsband - es zählt immer die erste Antwort ohne nachzudenken. Wer fällt den Stars auf Anhieb ein? Tom Felton, der sonst den Potter-Erzfeind Draco Malfoy spielt, hakt nach - und kommentiert mit Witz und Ironie. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: What's on Your Mind Altersempfehlung: ab 12