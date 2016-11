An seinem elften Geburtstag erfährt Waisenjunge Harry Potter (Daniel Radcliffe), dass er der Sohn berühmter Magier ist. In der Zauberschule Hogwarts findet er in Ron (Rupert Grint) und Hermine (Emma Watson) die besten Freunde. Mit ihnen besteht der kleine Zauberlehrling gefährliche Abenteuer. - Erster Teil des großartigen Fantasyspektakels nach der Bestseller-Romanreihe von Joanne K. Rowling. In Google-Kalender eintragen