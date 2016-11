Sky Action 00:35 bis 02:10 Horrorfilm Julia X USA 2011 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Im Internet sucht Julia (Valerie Azlynn) nach heißen Männerbekanntschaften. Doch schon ihr drittes Treffen verwandelt sich unversehens in einen Alptraum. Denn der vermeintliche Traummann "The Stranger" (Kevin Sorbo) entpuppt sich als perverser Serienkiller. Er entführt Julia, um sie in seinem Versteck zu Tode zu quälen. Doch Julia ist keineswegs das wehrlose Opfer, das der Killer in ihr vermutet. - Tödliches Date: Ex-Hercules Kevin Sorbo gerät als übler Psychopath an die Falsche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Valerie Azlynn (Julia) Kevin Sorbo (Fremder) Alicia Leigh Willis (Jessica) Ving Rhames (Mann) Joel David Moore (Sam) Gregg Brazzel (Vater) Sarah Duncan (Jogger) Originaltitel: Julia X Regie: P.J. Pettiette Drehbuch: Matt Cunningham Kamera: C.J. Goodman Musik: Akira Yamaoka Altersempfehlung: ab 18