Seit ihrer Kindheit quälen die 18-jährige Heather (Adelaide Clemens) grausige Albträume, die sie vor einem Ort namens "Silent Hill" warnen. Ihr Vater Harry (Sean Bean) scheint mehr zu wissen, doch erzählen will er darüber nichts. Aber dann wird Harry entführt. Gemeinsam mit Schulfreund Vincent (Kit Harington) folgt Heather seiner Spur geradewegs in den Ort aus ihren Träumen: eine verlassene Geisterstadt, in der monströse Kreaturen und ein teuflischer Kult auf sie lauern. - Bildgewaltiger zweiter Teil des Horrorhits nach der erfolgreichen Game-Reihe.