Sky Action 09:40 bis 11:30 Horrorfilm Jennifer's Body - Jungs nach ihrem Geschmack USA 2009 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Seit Kindesbeinen an sind Cheerleaderin Jennifer (Megan Fox) und Mauerblümchen Needy (Amanda Seyfried) unzertrennliche Freundinnen. Doch seit Jennifer mit den Musikern der Band "Low Shoulder" im Tourbus verschwand, ist sie wie verändert. Als später die übel zugerichteten Leichen einiger Mitschüler gefunden werden, keimt in Needy ein schrecklicher Verdacht: Eine dämonische Macht scheint von Jennifer Besitz ergriffen zu haben. - Respektloser Highschool-Horror mit frechen Dialogen von der "Juno"-Autorin. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Megan Fox (Jennifer) Amanda Seyfried (Needy) Johnny Simmons (Chip) Adam Brody (Nikolai) Sal Cortez (Chas) Ryan Levine (Mick) Juan Riedinger (Dirk) Originaltitel: Jennifer's Body Regie: Karyn Kusama Drehbuch: Diablo Cody Kamera: M. David Mullen Musik: Stephen Barton, Theodore Shapiro Altersempfehlung: ab 18