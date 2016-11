Sky Cinema 22:20 bis 23:50 Komödie Zufällig allmächtig GB 2015 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Fiese Aliens beschließen, die Erde zu vernichten. Sie geben der Menschheit jedoch noch eine Chance, sich zu beweisen: Der gelangweilte Londoner Lehrer Neil (Simon Pegg) erhält von den Außerirdischen übernatürliche Fähigkeiten, mit denen er sich jeden Wunsch erfüllen kann. Wenn er diese Macht für etwas Gutes nutzt, sollen die Menschen verschont werden. Doch Neil versucht als erstes, seine hübsche Nachbarin Cathrine (Kate Beckinsale) zu erobern. - Regisseur Terry Jones (Monty Python) verleiht in einer bizarren Komödie Superkräfte an Simon Pegg ("Paul - Ein Alien auf der Flucht"). In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simon Pegg (Neil) Kate Beckinsale (Catherine) Sanjeev Bhaskar (Ray) Rob Riggle (Grant) Robert Bathurst (James Cleverill) Eddie Izzard (Headmaster/Schuldirektor) Joanna Lumley (Fenella) Originaltitel: Absolutely Anything Regie: Terry Jones Drehbuch: Terry Jones, Gavin Scott Kamera: Peter Hannan Musik: George Fenton Altersempfehlung: ab 6